На Майдане Независимости пройдет акция в поддержку Сенцова

Акция FreeSentsov пройдет на Майдане Независимости в Киеве 13 июля, по случаю дня рождения украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова.
Об этом сообщается на Facebook организаторов акции.
Начало мероприятия запланировано на 19:00. Участники митинга вновь будут добиваться освобождения всех заключенных, незаконно удерживаемых на территории Российской Федерации.
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"Обращаемся всем миром к руководителям иностранных государств с требованием надавить на Путина в вопросе освобождения пленных украинцев", - сказано в сообщении.
Также в столице пройдут шествие и автопробег к посольствам Франции и Германии.
Напомним, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальное прошение к президенту России Владимиру Путину о помиловании украинского политзаключенного Олега Сенцова.