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Главная » Страна » Аэродром под Киевом может стать международным аэропортом

Аэродром под Киевом может стать международным аэропортом

Аэродром под Киевом может стать международным аэропортом
Фото: Белоцерковский грузовой авиационный комплекс

Каждый год из Белоцерковского района за границу летает более 218 тысяч человек 

10.07.18 58
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Грузовой авиационный комплекс в Белой Церкви, что под Киевом, планируется переделать в международный аэропорт. Примерная стоимость проекта составит €52 млн.

Об этом сообщил директор комплекса Сергей Кандауров, передает Интерфакс-Украина.

"Надеюсь, что аэродром в ближайшем времени станет аэропортом. В Министерстве инфраструктуры состоялось совещание, где рассматривались перспективы развития авиации в Украине", - сказал он.

На совещании было презентовано предварительное технико-экономическое обоснование создания мультимодального транспортного узла в Белой Церкви. "Наличие автотрассы, железной дороги и аэродрома делает этот узел очень перспективным для перевалки груза и так далее", - добавил он.

По его словам, аэродром обратился к Кабмину с просьбой открыть пункт пропуска через границу на аэродроме, что позволит предприятию развивать аэропорт. Кандауров добавил, что аэродром непосредственно граничит с таможенным постом Белая Церковь.

"Технические характеристики нашей взлетно-посадочной полосы позволяют принимать самолеты Боинг. Каждый год из Белоцерковского района за границу летает более 218 тыс. чел. в одну сторону, столько же в другую. Один ежедневный рейс Боинг 737 – это 120 тыс. пассажиров в год и 1000 тонн груза", - отметил директор белоцерковского аэродрома.

Отметим, ранее в Министерстве инфраструктуры Украины также заявляли о намерениях до 2020 года построить международный аэропорт Белая Церковь для грузовых и пассажирских перевозок.

Белоцерковский грузовой авиационный комплекс создан в 2000 году на базе Белоцерковского авиаремонтного завода и военного аэродрома Министерства обороны Украины. Предприятие расположено на расстоянии 80 км от Киева. В авиационный комплекс входит аэродром, промышленная площадка, два ангара и промышленные помещения.

Напомним, аэропорт "Киев" могут закрыть на год.

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