Суд может вынести решение по делу Кернеса в ближайшее время

Решение по делу Геннадия Кернеса и его охранников, которое рассматривается в Киевском суде Полтавы, может быть вынесено в ближайшее время.

Об этом 10 июля заявил Харьковский городской голова Геннадий Кернес, комментируя результаты сегодняшнего судебного заседания.

Он отметил, что, в связи с систематической неявкой в суд стороны обвинения, судья удалился в совещательную комнату для принятия решения по его делу и его охранников.

"Семь заседаний подряд сторона обвинения не являлась в суд. Не явились и сегодня. Без них судья посчитал проведение дебатов бессмысленным. Уверен, что прокуроры и псевдопотерпевшие не являлись в суд и не хотели дебатов только по одной причине: они знают, из чьего и какого именно пальца высосаны все обвинения в мой адрес и адрес моих охранников. Поэтому ждем уже окончательного решения, которое поставит точку в этом сфабрикованном деле, тянущемся более четырех лет. Надеюсь, решение будет озвучено в ближайшее время. И заявляю еще раз: я ни в чем не виноват. И поведение стороны обвинения это подтверждает", - заявил Кернес.

Напомним, ранее мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что областная прокуратура и областное управления Службы безопасности Украины оказывают давление на Харьковский городской совет, а также коммунальные предприятия с целью вызвать "коммунальный коллапс" в областном центре.