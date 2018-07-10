На ходу с 7-метровой высоты пограничные дайверы без парашютов прыгали с вертолета в воду

Украинские пограничники в рамках военно-морских учений Sea Breeze-2018 отрабатывали прыжки без парашюта с вертолета в морскую воду.



Об этом во вторник, 10 июля, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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По легенде учений противник использует диверсионные силы и средства для дестабилизации ситуации в регионе, поэтому было принято решение применить сводное противодиверсионное подразделение на рейде порта Одесса.

Фото: dpsu.gov.ua

На ходу с 7-метровой высоты пограничные дайверы без парашютов прыгали с вертолета в море. После высадки группа достигла объекта под водой и нейтрализовала условного противника.

Фото: dpsu.gov.ua

В ГПСУ сообщают, что подобные прыжки выполнены на должном уровне. Теоретические занятия и практические тренировки, предшествовавшие обучению, оказались эффективными.





Ранее сообщалось, что в Одессе стартовали украинско-американские учения Sea Breeze-2018. В них примут участие военнослужащие из 19 стран-членов НАТО и стран-участниц программы НАТО "Партнерство во имя мира".