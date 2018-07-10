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Главная » Страна » Суд взялся за пересмотр дела пограничника Колмогорова

Суд взялся за пересмотр дела пограничника Колмогорова

Суд взялся за пересмотр дела пограничника Колмогорова
Фото с сайта Апостроф

Первое заседание по существу назначено на 17 июля

10.07.18 22
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Суд провел подготовительное заседание по пересмотру дела пограничника Сергея Колмогорова, обвиняемого в убийстве человека в 2014 году.

Об этом Украинской правде сообщила его адвокат Оксана Муравская.

По ее словам, суд не предоставил доказательств того, что должным образом сообщил о заседании потерпевшему Евгению Рыжкову, мужу погибшей.

"Дело в том, что потерпевший Рыжков находится за пределами территории Украины... Суд сделал объявление на сайте судебной власти и считает, что этого достаточно для сообщения лица, находящегося за рубежом", – отметила Муравская.

На заседание приходят мать погибшей и ее адвокат. Где и по каким причинам находится Рыжков, защите не известно.

Сам Колмогоров, по словам адвоката, также прибывает на каждое заседание.

Кроме того, защита пограничника заявила ходатайство о возвращении обвинительного акта прокурору "в связи с несоответствием требованиям УПК".

"Обвинительный акт полностью не соответствует требованиям УПК: не конкретизировано, ненадлежащим образом сформулировано обвинение", – считает адвокат. Однако суд отказался вернуть акт прокуратуре. Первое заседание по существу суд назначил на 17 июля.

Напомним, 15 ноября 2016 года Приморский райсуд Мариуполя приговорил к 13 годам тюрьмы пограничника Колмогорова.

Суд считает, что вечером 7 сентября 2014 года обвиняемый умышленно открыл стрельбу из автомата автомобиль Skoda на окраине Мариуполя, что повлекло гибель 30-летней пассажирки – жительницы Донецка.

Колмогоров утверждает, что выполнял приказ начальства об остановке подозрительного автомобиля, который не реагировал на требования правоохранителей.

6 ноября 2017 года Высший спецсуд по рассмотрению уголовных и гражданских дел отправил дело Сергея Колмогорова на пересмотр и освободил его из-под стражи. Заседание по пересмотру дела несколько раз переносили из-за болезни пограничника. Позже суд удовлетворил отвод судей и направил дело новой коллегии. В марте 2018 года дело Колмогорова передали в другой суд из-за нехватки судей.

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