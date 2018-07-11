Наиболее горячей остается ситуация на мариупольском направлении

За прошедшие сутки, 10 июля, боевики 20 обстреляли украинские позиции на Донбассе. Потерь среди украинских военных удалось избежать.



Об этом сообщается в утренней сводке пресс-центра штаба Объединенных сил.



На луганском, попаснянском и светлодарском направлениях наблюдалась незначительная вражеская активность. Российские наемники 3 раза обстреляли позиции ОС в районах населенных пунктов Крымское, Орехово и Новолуганское.

На донецком направлении оккупанты из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали защитников Авдеевки и Опытного.



Наиболее горячей оставалась ситуация на мариупольском направлении. Там противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, 14 раз обстрелял украинских военнослужащих, провоцируя их на ответный огонь.



Обстрелам подверглись позиции ОС у Водяного, Лебединского, Широкино, Гнутово, Павлополя и Богдановки.



В течение текущих суток боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня, преимущественно из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов. Сообщается, что потерь среди бойцов ВСУ нет.



По данным разведки, в результате подрыва на взрывном устройстве один оккупант погиб, двое ранены.

Отметим, 10 июля боевики обстреляли жилые дома Золотого-4 Луганской области, который недавно полностью взяли под контроль украинские военные.