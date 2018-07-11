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Ситуация на Донбассе

Наиболее горячей остается ситуация на мариупольском направлении

Наиболее горячей остается ситуация на мариупольском направлении
Фото: Пресс-центр Минобороны

Потерь среди бойцов ВСУ нет

11.07.18 3
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За прошедшие сутки, 10 июля, боевики 20 обстреляли украинские позиции на Донбассе. Потерь среди украинских военных удалось избежать.

Об этом сообщается в утренней сводке пресс-центра штаба Объединенных сил.

На луганском, попаснянском и светлодарском направлениях наблюдалась незначительная вражеская активность. Российские наемники 3 раза обстреляли позиции ОС в районах населенных пунктов Крымское, Орехово и Новолуганское.

На донецком направлении оккупанты из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали защитников Авдеевки и Опытного.

Наиболее горячей оставалась ситуация на мариупольском направлении. Там противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, 14 раз обстрелял украинских военнослужащих, провоцируя их на ответный огонь.

Обстрелам подверглись позиции ОС у Водяного, Лебединского, Широкино, Гнутово, Павлополя и Богдановки.

В течение текущих суток боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня, преимущественно из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов. Сообщается, что потерь среди бойцов ВСУ нет.

По данным разведки, в результате подрыва на взрывном устройстве один оккупант погиб, двое ранены.

Отметим, 10 июля боевики обстреляли жилые дома Золотого-4 Луганской области, который недавно полностью взяли под контроль украинские военные.

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