Утром 11 июля водители машин на еврономерах перекрыли движение в центре Киева, сообщает УНН.



Автовладельцы требуют от властей снизить налоговую нагрузку при ввозе авто в Украину.

Также они требуют отставки главы ГФС Мирослава Продана, главы МВД Арсена Авакова и премьера Владимира Гройсмана.

Фото: unn.com.ua

Активисты считают, что эти чиновники приняли антиконституционное решение.



Основная акция проходит в правительственном квартале, но ее организаторы не исключили блокирование дорог к аэропортам Борисполь и Киев.

Фото: unn.com.ua

"Около 10 000 автомобилей со всей Украины - представители ОО "Авто Евро Сила" прибыли в Правительственный квартал. Более 20 000 активистов готовы к проведению бессрочной акции протеста возле Кабмина и ВРУ", - говорится в сообщении на странице Авто Евро Сила в Facebook.





Как сообщает "112 Украина", порядок возле парламента охраняют полицейские, акция проходит спокойно.



Из-за этой акции центр Киева уже "стоит" в пробках.

Напомним, граждане Украины не могут регистрировать ввезенные из-за границы авто, которые не соответствуют стандартам Евро-5. Это означает невозможность регистрации автомобилей старше 2010 года выпуска независимо от их технического состояния. Тем не менее, автомобили продолжают ввозиться.