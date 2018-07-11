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Главная » Страна » Видео, фото Владельцы машин на еврономерах митингуют в центре Киева
Протесты евробляхеров

Видео, фото Владельцы машин на еврономерах митингуют в центре Киева

<span class="label red">Видео, фото</span> Владельцы машин на еврономерах митингуют в центре Киева
Фото: unn.com.ua

Столица застыла в пробках

11.07.18 150
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Утром 11 июля водители машин на еврономерах перекрыли движение в центре Киева, сообщает УНН.

Автовладельцы требуют от властей снизить налоговую нагрузку при ввозе авто в Украину.

Также они требуют отставки главы ГФС Мирослава Продана, главы МВД Арсена Авакова и премьера Владимира Гройсмана.

Фото: unn.com.ua

Активисты считают, что эти чиновники приняли антиконституционное решение.

Основная акция проходит в правительственном квартале, но ее организаторы не исключили блокирование дорог к аэропортам Борисполь и Киев.

Фото: unn.com.ua

"Около 10 000 автомобилей со всей Украины - представители ОО "Авто Евро Сила" прибыли в Правительственный квартал. Более 20 000 активистов готовы к проведению бессрочной акции протеста возле Кабмина и ВРУ", - говорится в сообщении на странице Авто Евро Сила в Facebook.



Как сообщает "112 Украина", порядок возле парламента охраняют полицейские, акция проходит спокойно.

Из-за этой акции центр Киева уже "стоит" в пробках.

Напомним, граждане Украины не могут регистрировать ввезенные из-за границы авто, которые не соответствуют стандартам Евро-5. Это означает невозможность регистрации автомобилей старше 2010 года выпуска независимо от их технического состояния. Тем не менее, автомобили продолжают ввозиться.

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