Утром 11 июля водители машин на еврономерах перекрыли движение в центре Киева, сообщает УНН.
Автовладельцы требуют от властей снизить налоговую нагрузку при ввозе авто в Украину.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бляха преткновения. Когда Верховная Рада решит вопрос легализации автомобилей на еврономерах
Также они требуют отставки главы ГФС Мирослава Продана, главы МВД Арсена Авакова и премьера Владимира Гройсмана.
Фото: unn.com.ua
Активисты считают, что эти чиновники приняли антиконституционное решение.
Основная акция проходит в правительственном квартале, но ее организаторы не исключили блокирование дорог к аэропортам Борисполь и Киев.
Фото: unn.com.ua
"Около 10 000 автомобилей со всей Украины - представители ОО "Авто Евро Сила" прибыли в Правительственный квартал. Более 20 000 активистов готовы к проведению бессрочной акции протеста возле Кабмина и ВРУ", - говорится в сообщении на странице Авто Евро Сила в Facebook.
Как сообщает "112 Украина", порядок возле парламента охраняют полицейские, акция проходит спокойно.
Из-за этой акции центр Киева уже "стоит" в пробках.
Напомним, граждане Украины не могут регистрировать ввезенные из-за границы авто, которые не соответствуют стандартам Евро-5. Это означает невозможность регистрации автомобилей старше 2010 года выпуска независимо от их технического состояния. Тем не менее, автомобили продолжают ввозиться.