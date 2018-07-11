В среду, 11 июля, владельцы авто на "евробляхах" заблокировали проезд в правительственном квартале.

Главное требование автомобилистов: принять законопроекты, которые позволят растаможить их автомобили и снизить налоговую нагрузку при ввозе иномарок в страну. Также они выступают за отставку главы ГФС Мирослава Продана, министра МВД Арсена Авакова и премьера Владимира Гройсмана.

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Сообщество "Киев Автомобильный" в Facebook предупреждает, что проезд будет значительно усложнен по маршруту проведения бессрочной акции, а именно - Кабинет Министров Украины, Верховная Рада Украины, ул. Грушевского, ул. Шелковичная, ул. Садовая, ул. Липская, ул. Институцкая, правительственный квартал.































Фото: Информатор, Facebook.com/Авто-Евро-Сила

Напомним, граждане Украины не могут регистрировать ввезенные из-за границы авто, которые не соответствуют стандартам Евро-5. Это означает невозможность регистрации автомобилей старше 2010 года выпуска независимо от их технического состояния. Тем не менее, автомобили продолжают ввозиться.