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Протесты евробляхеров

Владельцы "евроблях" озвучили свои требования

Владельцы "евроблях" озвучили свои требования
Фото: Facebook.com/Авто-Евро-Сила

Протестующие требуют отменить постановление Кабмина и рассмотреть два законопроекта 

11.07.18 332
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Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией, протестующие в центре Киеве, требуют отменить постановление Кабинета министров №475, согласно которому украинские полицейские получили доступ к таможенной базе "Инспектор-2006", и внести в повестку дня Верховной Рады законопроекты №8487 и 8488, которые снижают акциз на растаможивание машин.

 Об этом заявил руководитель организации "АвтоЕвроСила" Олег Ярошевич, передает УНИАН.

 "Первое требование – это отмена постановления Кабинета министров от 20 июня №475, которое дало возможность репрессировать авто на еврономерах по всей территории Украины и практически парализовать всю работу таможен", - отметил он.

"Вторая - принять законодательство для адекватной растаможки таких транспортных средств. Ведь эта неделя является последней перед летними каникулами Верховной Рады. Поэтому нужно внести в повестку дня Рады законопроекты №8487 и №8488, чтобы они уже были зарегистрированы", - добавил Ярошевич.

Он пояснил, что если не включить законопроекты в повестку дня сейчас, то их не получится  рассмотреть до принятия нового бюджета, поскольку изменения к Налоговому и Таможенному кодексам принимаются за 6 месяцев до принятия бюджета.

Также, по словам Ярошевича, акция будет проводиться бессрочно.

"Мы приехали сюда на бессрочную акцию. Сейчас только небольшая часть, которую мы смогли собрать за одни сутки, и много людей не успело отпроситься с работы или доехать", - сказал он.

Ярошевич отметил, что акция протеста будет проводиться только в правительственном квартале в Киеве.

"Мы давим только на законодательную и исполнительную власть. То есть на Кабмин и Верховную Раду", - сказал он.

Напомним, 15 июня в парламент были внесены два законопроекта №8487 и №8488 о регистрации в Украине автомобилей на иностранных номерах, разработанные Комитетом по вопросам налоговой и таможенной политики.

Они предусматривают снижение таможенных пошлин на регистрацию автомобилей на еврономерах (уменьшение размера акцизного налога с авто), отмена запрета на таможенное оформление машин, не соответствующих стандартам Евро-5.

Среди прочего в законопроектах речь идет об усилении контроля за перемещением и присутствием в Украине транспортных средств на иностранной регистрации.

По словам председателя парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нины Южанина, в случае, если Верховная Рада поддержит изменения в законодательство о снижении акциза на транспорт, то растаможка автомобиля на Еврономер стоить 2,5-3 тысяч евро.

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