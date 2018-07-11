В ночь на 11 июля в Балте Одесской области в результате попадания молнии загорелась школа. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сообщение о пожаре на линию "101" поступило в 00:07. Прибыв на место вызова, пожарные установили, что возгорание возникло на третьем этаже трехэтажного здания школы.

Спасатели локализовали пожар в 00:56 и в 03:15 его ликвидировали. Огнем были повреждены три учебные помещения, перекрытия и крыша здания на общей площади 200 м2.

Предполагаемая причина пожара - попадание молнии. Погибших и пострадавших нет.

В тушении пожара принимали участие 5 единиц техники и 25 человек личного состава.

Фото: ГСЧС

Ранее в Одесской области загорелся экскурсионный автобус с детьми. Всех детей эвакуировали из автобуса, а прибывшие на место спасатели локализировали пожар.