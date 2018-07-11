Гройсман похвастался ростом ВВП и ударными темпами борьбы с контрабандой

Премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания Кабинета министров представил отчет работы правительства за первое полугодие текущего года, передает пресс-служба правительства.

Глава правительства подчеркнул, что за последние месяцы показатели развития государства позволяют говорить о достижении экономической стабильности.

По словам премьера, за первый квартал рост ВВП составил 3,1%, промышленное производство выросло на 2,5%, рост капительных инвестиций составил 37%. Реальная зарплата увеличилась на 11,8%, минимальная – на 16,3%.

Премьер-министр обратил внимание на решения в фискальной политике и успехи борьбы с контрабандой. Он отметил, что уже сейчас средний чек на растаможку вырос на 50%.

"Товар, который был растаможен в мае, когда схемы работали, например игрушки - 5,5 тыс. долларов за контейнер. При введении действий по борьбе с контрабандой, за тот же товар - растаможка 8,8 тыс. долларов. Обувь - было 8 тыс. долларов за контейнер, сейчас - 14 тыс. долларов за контейнер в бюджет", - рассказал глава правительства.

Премьер добавил, что из-за решений по борьбе с контрабандой на него оказывается большое давление, но он не намерен ни с кем договариваться.

Напомним, Кабмин выделил 1,35 млн на саморекламу с "акцентом на традиционных ценностях".