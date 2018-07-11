Под Одессой 13-летний мальчик сломал на кладбище 54 креста

В поселке городского типа Суворово 13-летний мальчик сломал 54 креста на местном кладбище.
Об этом сообщает управление Нацполиции в Одесской области в среду, 11 июля.
Группа подростков в возрасте от 11 до 13 лет днем распивала алкоголь.
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Вечером дети пошли на водоем купаться. По дороге между детьми возникла ссора, обидевшись на девушек, 13-летний мальчик стал ломать деревянные кресты могил на сельском кладбище, мимо которого они проходили. В итоге было сломано 54 креста.
По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье о надругательстве над могилой (ч.1 ст.297 УК Украины). Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до трех лет.
Ранее под Ровно в городе Острог неизвестные разгромили могилу раввина Магаршо.