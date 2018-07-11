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Главная » Страна » Под Одессой 13-летний мальчик сломал на кладбище 54 креста

Под Одессой 13-летний мальчик сломал на кладбище 54 креста

Под Одессой 13-летний мальчик сломал на кладбище 54 креста
Фото: od.npu.gov.ua

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до трех лет

11.07.18 330
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В поселке городского типа Суворово 13-летний мальчик сломал 54 креста на местном кладбище.

Об этом сообщает управление Нацполиции в Одесской области в среду, 11 июля.

Группа подростков в возрасте от 11 до 13 лет днем распивала алкоголь.

Вечером дети пошли на водоем купаться. По дороге между детьми возникла ссора, обидевшись на девушек, 13-летний мальчик стал ломать деревянные кресты могил на сельском кладбище, мимо которого они проходили. В итоге было сломано 54 креста.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье о надругательстве над могилой (ч.1 ст.297 УК Украины). Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Ранее под Ровно в городе Острог неизвестные разгромили могилу раввина Магаршо.

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