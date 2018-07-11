Гройсман запретил министрам общаться с представителями РФ без спецразрешения

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман требует от министров согласовывать любое общение с РФ.
Об этом он сказал на заседании Кабмина, передает 112.ua.
"Прошу заметить, коллеги, что на любые такие вещи (переписка с представителями РФ, - ред.) вы должны, во-первых, сразу реагировать. Во-вторых, ни у кого из вас нет мандата вести любые разговоры со страной-агрессором и врагом нашим... И все такие вещи, запросы провокационные и так далее координировать с Министерством иностранных дел. И действовать только в пределах тех директивов и мандатов, которые предоставляет правительство", - сказал он.
Отметим, что это требование поступило после информации в одном из украинских СМИ о переписке министра энергетики Игоря Насалика с первым заместителем директора корпорации "Росатом" Кириллом Комаровым касательно сотрудничества в сфере энергетики.
Сам Насалик во время заседания утверждал, что данная информация является фейком и письмо было направлено "не напрямую, а в Министерство иностранных дел".
Ранее Насалик заявил, что по состоянию на начало 2018 года Украина полностью преодолела зависимость от России в ядерном топливе.