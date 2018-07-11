Пограничники не пустили в Украину российского актера

Он планировал заехать в страну через границу с Молдовой

Сотрудники Госпогранслужбы не пропустили в Украину российского актера, который в 2015 году незаконно посещал Крым. Об этом сообщается на сайте ГПСУ.

Российский актер Антон Макарский попытался въехать на территорию Украины через границу с Молдовой. Пограничники обнаружили его в пропускном мункте «Маяки».

Было установлено, что в 2015 году он незаконно посещал территорию АР Крым.

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"На полуостров россиянин ездил принимать участие в съемках пропагандистского сериала по заказу одного из телеканалов РФ, естественно, незаконно пересекши государственную границу Украины в закрытых пунктах пропуска на временно оккупированной территории", - указано в сообщении ГПСУ.

Макарскому запретили въезд в Украину сроком на 3 года.

На данный момент Госпогранслужба обнаружила почти 3000 граждан, посещавших полуостров незаконно. Кроме того, 130 деятелям культуры и искусства, незаконно посещавшим Крым, запретили въезд в Украину.

Напомним, 26 июля в Украину не пустили доверенное лицо Путина, журналиста Евгения Примакова.