В центре Киева вышедшие на акцию протеста владельцы автомобилей на еврономерах зажгли файеры и принесли шины под здание Кабмина. Об этом сообщает Радио Свобода.
Также неизвестные бросили дымовую шашку.
К участникам акции протеста вышел представитель Кабмина.
"Требования зарегистрированы. Решение может быть после двух часов, после завершения заседания правительства", - сказал он.
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Напомним, утром 11 июля владельцы автомобилей с иностранной регистрацией вышли на бессрочную акцию протеста. Они требуют отменить постановление Кабинета министров №475, согласно которому украинские полицейские получили доступ к таможенной базе "Инспектор-2006", и внести в повестку дня Верховной Рады законопроекты №8487 и 8488, которые снижают акциз на растаможивание машин.