В центре Киева вышедшие на акцию протеста владельцы автомобилей на еврономерах зажгли файеры и принесли шины под здание Кабмина. Об этом сообщает Радио Свобода.

Также неизвестные бросили дымовую шашку.

К участникам акции протеста вышел представитель Кабмина.

"Требования зарегистрированы. Решение может быть после двух часов, после завершения заседания правительства", - сказал он.

Напомним, утром 11 июля владельцы автомобилей с иностранной регистрацией вышли на бессрочную акцию протеста. Они требуют отменить постановление Кабинета министров №475, согласно которому украинские полицейские получили доступ к таможенной базе "Инспектор-2006", и внести в повестку дня Верховной Рады законопроекты №8487 и 8488, которые снижают акциз на растаможивание машин.