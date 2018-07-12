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Трамп провел переговоры с Порошенко, - СМИ

Трамп провел переговоры с Порошенко, - СМИ
Дональд Трамп/Фото с сайта Новости мира и Украины

Обсудили "Северный поток-2" и дальнейшее сотрудничество в оборонной сфере

12.07.18 3867
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Президент США Дональд Трамп отменил двусторонние встречи в рамках саммита НАТО в Брюсселе, назначенные на 12 июля, но переговоры с Петром Порошенко ему удалось провести.

Эту информацию сообщают многочисленные источники, в частности, "Европейская правда".

Официального подтверждения этой информации пока нет. Об отмене  встреч сообщает также румынский телеканал Romania TV, ссылаясь на информацию собственного журналиста.

Несмотря на отмену большинства двусторонних встреч Трампа, его переговоры с Порошенко состоялись.

"Встреча продолжалась около 20 минут. Обсудили широкий спектр вопросов, включая "Северный поток-2" и дальнейшее сотрудничество в оборонной сфере", - рассказал СМИ источник в АП. Другой собеседник отметил, что из-за смещения повестки дня переговоры проходили без приглашения прессы.

По данным телеканала Romania TV, Трамп отменил запланированные двусторонние встречи, в том числе с румынским президентом Клаусом Йоганнисом. С румынским коллегой он должен был встретиться в 11:00.

Как известно, планировалось, что Трамп проведет ряд встреч, а именно с лидерами Грузии, Румынии и Азербайджана. Президент Украины Петр Порошенко подтвердил, что проведет переговоры с Трампом в четверг.

Напомним, встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина состоится в Хельсинки 16 июля. 

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