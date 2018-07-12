Трамп провел переговоры с Порошенко, - СМИ

Президент США Дональд Трамп отменил двусторонние встречи в рамках саммита НАТО в Брюсселе, назначенные на 12 июля, но переговоры с Петром Порошенко ему удалось провести.
Эту информацию сообщают многочисленные источники, в частности, "Европейская правда".
Официального подтверждения этой информации пока нет. Об отмене встреч сообщает также румынский телеканал Romania TV, ссылаясь на информацию собственного журналиста.
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Несмотря на отмену большинства двусторонних встреч Трампа, его переговоры с Порошенко состоялись.
"Встреча продолжалась около 20 минут. Обсудили широкий спектр вопросов, включая "Северный поток-2" и дальнейшее сотрудничество в оборонной сфере", - рассказал СМИ источник в АП. Другой собеседник отметил, что из-за смещения повестки дня переговоры проходили без приглашения прессы.
По данным телеканала Romania TV, Трамп отменил запланированные двусторонние встречи, в том числе с румынским президентом Клаусом Йоганнисом. С румынским коллегой он должен был встретиться в 11:00.
Как известно, планировалось, что Трамп проведет ряд встреч, а именно с лидерами Грузии, Румынии и Азербайджана. Президент Украины Петр Порошенко подтвердил, что проведет переговоры с Трампом в четверг.
Напомним, встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина состоится в Хельсинки 16 июля.