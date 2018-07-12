В рядах боевиков растет дезертирство, - разведка

Боевики на Донбассе все чаще самовольно покидают боевые позиции и отказываются выполнять задания командования. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк на ежедневном брифинге.

"Среди личного состава соединений и частей 1 и 2 АК российско-оккупационных войск отмечается рост недовольства постоянными физическими нагрузками и жесткими методами управления кадровых российских офицеров", - отметил он.

В частности, возмущение боевиков вызывает оформление ранений как бытовых травм и увольнение погибших предыдущим числом.

"Среди оккупантов отмечаются не единичные случаи самовольного оставления мест несения службы и отказа выполнять боевые задачи на передовых позициях", - резюмировал Гуцуляк.

Напомним, 11 июля в Луганской области полицейские задержали разведчика из так называемой "народной милиции" "ЛНР".