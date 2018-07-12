Британские военные могут приехать в Украину на День независимости, - Полторак

Украина и Британия обменялись мнениями о сотрудничестве двух сторон в оборонной сфере

Великобритания изучает возможность организации визита своих представителей в Украину на День Независимости.



Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в Facebook после встречи на саммите НАТО в Брюсселе с Государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Гевином Уильямсеном.

"Сейчас британская сторона изучает возможность организации визита в Украину в период празднования национального праздника Дня независимости Украины", - заявил Полторак.



Также Полторак и Уильямсен обменялись мнениями о сотрудничестве двух сторон в оборонной сфере. Интерес представляет усиление сотрудничества Военно-Морских сил обеих стран, а также Воздушных Сил.

Ранее Полторак заявил, что после аннексии Крыма и оккупации части Донбасса численность ВСУ возросла на 100 тыс. и составила 255 тыс. человек.