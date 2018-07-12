Почти 60 тысяч машин на еврономерах находятся в Украине с нарушением закона - ГФС

С начала года ввезли более полумиллиона авто с иностранной регистрацией

Почти 58 тысяч автомобилей на еврономерах находятся в Украине с нарушением срока. Об этом сообщается на сайте Государственной фискальной службы.

По информации налоговиков, с начала 2018 года в Украину было ввезено 146,8 тыс. транспортных средств личного пользования с иностранной регистрацией в режиме "транзит", 465,9 тыс. - в режиме "временного ввоза".

"Из авто, ввезенных в этом году в режиме "транзит", 57,9 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией находятся в Украине с нарушением срока. Пока нет статистики по "временному ввозу", поскольку срок пребывания этих авто еще не завершился", - говорится в сообщении ГФС.

С января по июнь 2018 года таможенники ГФС наложили штрафы за нарушение сроков транзита авто на сумму 92 млн грн, а за нарушение сроков временного ввоза – 49 млн грн.

Напомним, вчера владельцы авто на еврономерах начали бессрочную акцию протеста перед Верховной Радой с требованиями принять законы о "адекватной растаможке" машин с иностранной регистрацией.

Ранее народный депутат Нина Южанина заявляла, авто на еврономерах не будут легализованы, пока не будет защищен внутренний авторынок.