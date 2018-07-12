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<span class="label red">Фото</span> На Ровенском полигоне провели следственный эксперимент с подрывом миномета
Фото: пресс-служба Минобороны

Фото На Ровенском полигоне провели следственный эксперимент с подрывом миномета

Осколки миномета и боеприпасов после подрыва отправили на экспертизу

12.07.18 102
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11 июля на полигоне в Ровенской области, был проведен следственный эксперимент для установления причин взрыва миномета "Молот", в результате которого погибли трое и получили ранения девять бойцов. Об этом сообщил Фокусу военный журналист Александр Шульман.

При проведении эксперимента присутствовали заместитель Министра обороны Украины генерал-лейтенант Игорь Павловский, представители военной прокуратуры Ровенского гарнизона, специалисты Киевского научно-исследовательского Института судебных экспертиз во главе с его руководителем Александром Рувиным, сотрудники Национальной полиции и профильные специалисты Министерства обороны Украины.

В ходе эксперимента проверялись версии, выдвинутые следствием – разрыв одной мины в стволе и разрыв двух мин в стволе.

После каждого подрыва осколки миномета и боеприпасов были собраны, опечатаны и отправлены на исследование в профильную лабораторию. Что послужило причиной трагедии – сможет прояснить экспертиза.

Военный прокурор Ровенского гарнизона Юрий Табака рассказал, что следователи рассматривают три версии взрыва миномета, передает Громадське.  

"Первая версия - человеческий фактор - двойное заряжение миномета, вторая - ненадлежащее состояние миномета "Молот", третья - ненадлежащее состояние мины, которую заряжали. Последняя версия появилась во время проведения следственного эксперимента", - сказал он.

Фото: пресс-служба Минобороны

Напоминаем, что утром 6 июля во время учений с боевой стрельбой на 233 общевойсковом полигоне ОК "Запад" в Ровенской области произошел подрыв 120-мм миномета "Молот". В результате взрыва погибли трое военнослужащих 128 бригады и ещё 9 получили ранения

Президент Украины Петр Порошенко запретил применять на учениях минометы "Молот" до конца расследования трагедии в Ровенской области. 

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