Владельцы "евроблях" подали в суд на Кабмин

По мнению автомобилистов, полиция не должна контролировать таможню

Владельцы автомобилей на иностранной регистрации подали иск в суд с требованием, чтобы Кабинет министров Украины отменил свое постановление, согласно которому полиция получила полномочия контролировать сотрудников таможни.

Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда города Киева.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск от ОО "Всеукраинская организация "АВТО ЕВРО СИЛА" к Кабинету Министров Украины относительно постановления Правительства о присутствии полицейских в зонах таможенного контроля", - говорится в сообщении.

В суде отметили, что владельцы авто на еврономерах требуют признать незаконным постановление "О реализации экспериментального проекта по созданию условий для предотвращения уклонения от уплаты таможенных платежей".

На данный момент в суде решают вопрос относительно открытия дела по данному административному иску.

Напомним, почти 58 тысяч автомобилей на еврономерах находятся в Украине с нарушением срока.