Сначала полицейские требовали от коммерсанта отдать им часть денег, за что обещали не изымать всю сумму

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух харьковских полицейских по подозрению в превышении служебных полномочий и ограблении. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что полицейские во время следственно-оперативных мероприятий на территории одного из предприятий Северодонецка обнаружили большую сумму денег. После этого они потребовали отдать им часть денег, за что обещали не изымать всю обнаруженную сумму.

"После отказа коммерсанта злоумышленники отобрали наличные в сумме почти 500 тыс. грн и вернулись в Харьков", - говорится в сообщении.

Сотрудники спецподразделения СБУ задержали полицейских во время следующего визита в Северодонецк.

Злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 365 и ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: СБУ

Напомним, премьер-министр намерен провести "чистку" в рядах правоохранительных органов, государственной фискальной службы, чтобы наказать тех, кто "незаконно давит на бизнес, подрывает развитие украинской экономики и занимается теневыми схемами".