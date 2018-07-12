НАТО призывает РФ освободить украинских политзаключенных

НАТО призывает Россию освободить украинских заложников и политзаключенных. Об этом говорится в заявлении генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга по итогам заседания Североатлантического совета с Украиной и Грузией, передают "Украинские новости".



"Союзники и Украина осудили нарушения прав человека и дискриминационную практику российскими де-факто властями против жителей незаконно аннексированного Крымского полуострова, включая крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим, политическим и религиозным группам. Они призвали Россию и ее фактические власти предоставить международным мониторинговым организациям доступ в Крым и освободить украинских заключенных и заложников, задержанных в России, Крыму и районах Восточной Украины, контролируемых боевиками, поддерживаемыми Россией", - сказано в заявлении.

Лидеры стран НАТО и Украина также выразили обеспокоенность относительно применения пыток и перевода украинских граждан в тюрьмы в России



Столтенберг также заявил о дополнительных угрозах независимости Украины из-за продолжающейся милитаризации Россией Крыма, Черного и Азовского морей.

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По словам генсека НАТО, лидеры Альянса осудили строительство Россией и открытие моста через Керченский пролив.



Как сообщалось, Трамп и Порошенко уже провели встречу на саммите НАТО в Брюсселе.