Мининфраструктуры составило рейтинг пунктуальности украинских авиаперевозчиков за июнь 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Согласно подсчетам министерства, 93% всех рейсов украинских авиакомпаний из аэропортов Украины выполняются вовремя. Самыми пунктуальными оказались самолеты ОАО "Мотор Сич" (256 рейсов, 100% выполнены вовремя), Международных Авиалиний Украины (3130, 98%) и авиационной компании "Роза Ветров" (531, 10%).
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Наиболее непунктуальной оказалась авиакомпания "Атлас Джет Украина", которая задержала треть рейсов (5 из 14). Также внизу рейтинга оказались авиакомпании "Анда ЭЙР" (55 рейсов всего, 67% выполнены вовремя), "Браво" (363, 68%), "ФАНейр" (46, 70%).
Напомним, в последнее время участились случаи задержки отправки украинских туристов на родину. В частности, несколько сотен наших соотечественников не могли попасть в Украину из Туниса, Албании, Пальмы-де-Майорка и Турции.