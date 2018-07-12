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Главная » Страна » В Минобороны назвали причину трагедии на Ровенском полигоне

В Минобороны назвали причину трагедии на Ровенском полигоне

В Минобороны назвали причину трагедии на Ровенском полигоне
Фото: пресс-служба Минобороны

Миномет "Молот" зарядили два раза

12.07.18 137
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Проведенный 11 июля следственный эксперимент показал, что разрыв миномета М120-15 "Молот" на Ровенском полигоне, в результате которого погибли 3 и были ранены 9 военнослужащих, произошел из-за двойного заряжения.

Об этом заявил заместитель министра обороны Игорь Павловский на заседании комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, передает Укринформ.

"Вчера мы провели дополнительно эксперимент с привлечением Киевского института судебных экспертиз, непосредственно прокуратуры - прокуратуры Западного региона, Военной службы правопорядка, представителей научно-исследовательских структур, сымитировали практически все события, которые могли произойти непосредственно во время выполнения задач, и получили следующие результаты: в ходе двойного заряжения миномета и стрельбы последствия разрушения ствола миномета были точно такие же, как произошли в пятницу (6 июля 2018, - ред.) при двойном заряжении миномета", - сказал Павловский.

Генерал отметил, что во время эксперимента был взорван еще один миномет с одной миной в стволе.

"Мы взорвали еще одну мину, чтобы убедиться, действительно ли это было в ходе двойного заряжения, или заряжения миномета одной неисправной миной. Мы получили тот же результат, который имели ранее, который имели в ходе проведения следственных экспериментов, когда несанкционированно мина взрывалась через поврежденный подрывник непосредственно в стволе миномета", - рассказал замминистра обороны.

Павловский добавил, что во время эксперимента параллельно взорвали еще один миномет и получили тот же результат.

"После этого все оружие - первый, который взорвался в ходе выполнения задач, и 4 миномета, с которыми вчера проводили следственный эксперимент - мы передали в институт судебных экспертиз, с целью выяснения окончательных причин и проведения анализа  конструкционных особенностей материала, из которого они сделаны", - сказал он.

Напоминаем, что утром 6 июля во время учений с боевой стрельбой на 233 общевойсковом полигоне ОК "Запад" в Ровенской области произошел подрыв 120-мм миномета "Молот". В результате взрыва погибли трое военнослужащих 128 бригады и ещё 9 получили ранения

Президент Украины Петр Порошенко запретил применять на учениях минометы "Молот" до конца расследования трагедии в Ровенской области. 

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