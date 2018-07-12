Полиция задержала членов группировки, которая занималась подделкой документов

Материалы для изготовления привезли из Луганской области

Группу лиц, занимавшуюся подделкой документов государственного образца, задержали сотрудники Национальной полиции.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как сообщил начальник департамента уголовного розыска Сергей Тихонов, расследование дела полиция начала в феврале 2018 года.

Каждый участник преступной группы занимался определенным делом - один принимал звонки от потенциальных клиентов. После получения на банковскую карточку задатка, клиенты передавали через мессенджеры свои данные для документов.

Эта информация передавалась другим участникам группы, которые с помощью специальных станков изготавливали поддельные документы со специальными голографическими элементами защиты. Другие участники отправляли почтой заказы.

Станки для изготовления документов были привезены с одного из госучреждений Луганской области.

Преступники постоянно меняли свои номера телефонов и контактные данные.

Полиция установила свыше тысячи заказов на сумму более чем 8 миллионов гривен, но правоохранители имеют основания считать, что заказов было значительно больше, расследование продолжается.

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