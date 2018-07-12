Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Полиция задержала членов группировки, которая занималась подделкой документов

Полиция задержала членов группировки, которая занималась подделкой документов

Полиция задержала членов группировки, которая занималась подделкой документов
Фото npu.gov.ua

Материалы для изготовления привезли из Луганской области

12.07.18 29
000

Группу лиц, занимавшуюся подделкой документов государственного образца, задержали сотрудники Национальной полиции.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как сообщил начальник департамента уголовного розыска Сергей Тихонов, расследование дела полиция начала в феврале 2018 года.

Каждый участник преступной группы занимался определенным делом - один принимал звонки от потенциальных клиентов. После получения на банковскую карточку задатка, клиенты передавали через мессенджеры свои данные для документов.

Эта информация передавалась другим участникам группы, которые с помощью специальных станков изготавливали поддельные документы со специальными голографическими элементами защиты. Другие участники отправляли почтой заказы.

Станки для изготовления документов были привезены с одного из госучреждений Луганской области.

Преступники постоянно меняли свои номера телефонов и контактные данные.

Полиция установила свыше тысячи заказов на сумму более чем 8 миллионов гривен, но правоохранители имеют основания считать, что заказов было значительно больше, расследование продолжается.

Напомним, в Киеве обезвредили ОПГ с гранатометами, огнеметами и взрывчаткой.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
В Киеве задержали серийного насильникаВ Одесской области загорелся автобус с детьмиНа Киевщине 78-летняя бабушка вырастила плантацию конопли
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 5109
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 59419
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 7501
  4. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 10677
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 11697
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 16067
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 5280
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 20942
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 4475
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 10314
  1. Восстание "евробляхеров". Чего добиваются владельцы автомобилей на еврономерах 22107 / 22882
  2. В киевском метро объявили об изменении стоимости проезда 14169 / 15953
  3. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 3227 / 12731
  4. Трамп провел переговоры с Порошенко, - СМИ 3050 / 3867
  5. Киевское метро может закрыться 2802 / 3138
  6. Врач Майкла Джексона заявил о "химической кастрации" поп-короля в 12-летнем возрасте 2012 / 4063
  7. В Минэкономики сделали неутешительные прогнозы о курсе доллара до 2021 года 1693 / 1923
  8. Польша не намерена уступать Украине в вопросах исторической памяти 1661 / 1900
  9. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 1549 / 1775
  10. Владельцы "евроблях" озвучили свои требования 1353 / 1446
  1. Восстание "евробляхеров". Чего добиваются владельцы автомобилей на еврономерах 55 / 22882
  2. В киевском метро объявили об изменении стоимости проезда 23 / 15953
  3. Від зради до перемоги. Україна в пошуках супергероя 14 / 1925
  4. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 13 / 1775
  5. Украинская церковь является матерью московской, - Синод Вселенского патриархата 8 / 572
  6. Телеканал Интер заплатит 4 млн грн за концерт на 9 мая 7 / 871
  7. С позиции рабочей силы. Какое место занимают украинцы на рынке труда Польши 7 / 2527
  8. Разминирование замедленного действия. Кто займется очищением Донбасса от взрывоопасных предметов 5 / 1046
  9. В Минобразования напомнили, как правильно подавать документы для поступления в вузы 4 / 1800
  10. Сделано в Китае. Палеонтологи нашли орудия труда возрастом 2 миллиона лет в Поднебесной 4 / 1544
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.