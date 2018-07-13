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Сдержанное разочарование. Что думают американцы о реформах в Украине
Фото: Татьяна Харченко / ukrainian.voanews.com

Сдержанное разочарование. Что думают американцы о реформах в Украине

Экс-посол США Джон Хербст  рассказал Фокусу об успехе украинских реформ, борьбе с коррупцией и предстоящей встрече Путина и Трампа

Диана Давитян - 13.07.18 239
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Джон Хербст — дипломат со стажем. Свою карьеру он начал в 80-х годах, но в Украине о Хербсте узнали в 2003 году, когда его назначили послом в Киеве. Он застал Оранжевую революцию, всячески ей способствовал в рамках своих полномочий, а после помогал Украине в привлечении в страну финансовых средств. Основные усилия тогда Хербст тогда сконцентрировал на создании независимых СМИ в Украине, поспособствовав выделению на эти цели в общей сложности около $8 млн от разных международных организаций.

После окончания дипломатической службы в Украине Джон Хербст был назначен координатором Управления реконструкции и стабилизации — бюро, которое занимается предотвращением и реагированием на конфликты, подрывающие национальную безопасность США. Сегодня Хербст занимает кресло директора Евразийского центра в Атлантическом совете.

Несмотря на то, что в Украине уже четвертый год проводятся реформы, украинское общество недовольно их результатом. Какой имидж у Украины сегодня за пределами страны?

— Я бы не сказал, что всё плохо. Последние четыре года у вас проводят важные реформы, и есть реальный прогресс. Стоит признать, он немаленький. В первую очередь хотелось бы выделить такие его примеры как, унификация цен на газ, внедрение системы электронных закупок Prozzoro, закрытие многих коррупционных банков, национализация ПриватБанка. Это очень важные шаги. Основной прогресс произошел не в самых популярных отраслях. Но он есть.

Как вы можете оценить успехи антикоррупционной реформы?

— Стоит признать, что в судах и прокуратуре, борьба с коррупцией не продвинулась сильно далеко. Вы сделали небольшой прогресс в искоренении коррупции в судах и в Генеральной прокуратуре. У вас сегодня есть НАБУ, что очень важно. Естественно, есть много препятствий. Например, в работе того же НАБУ. Но вы уже приняли закон о создании Антикоррупционного суда. Правда, не очень хорошо получилось с тем, что закон принимали в последнюю минуту и внесен он был тоже в последнюю минуту.

"Высказывания Трампа и политика США — это разные вещи. Уверен, Путина не примут обратно в G7, а Крым не признают никогда российским"

Это сейчас должны стать приоритетными направлениями во внутренней политике Украины. Думаю, со временем вам удастся запустить работу Антикоррупционного суда. Но подозреваю, что процесс будет намного медленней, чем многим из нас хотелось бы.

Не замечаете ли вы разочарования у западных политиков по отношению к Украине в последнее время?

— Небольшое разочарование, конечно, есть. Но оно больше связано с реформами судебной системы и органов прокуратуры. Нельзя отрицать, что украинская власть сделала немало для того, чтобы отдельные реформы состоялись.

Последствия того, что реальных результатов украинских реформ нет, а разочарование есть, мы видим, в частности, в высказываниях Трампа, который в последнее время все чаще меняет свою риторику в пользу России и поддержку Владимира Путина.

— Думаю, Трамп будет говорить это при любом удобном случае. Но я не думаю, что вы можете винить в этом медленный прогресс украинских реформ.

Тем не менее, он президент США, страны, которую Украина считает одним из главных партнеров, способных поддержать ее в кризисные моменты. Согласитесь, последние высказывания Трампа про Крым настораживают.

— Согласен, это ужасно, что президент Трамп сказал о Крыме и возвращении России в G7. Но то, что говорит президент, – это не политика страны, и уверен, что точно ею не станет.

Вы хотите сказать, что у Дональда Трампа нет влияния на политику страны, которой он руководит?

— То, что он говорит, это важно, потому что он президент. Но ясно и другое — высказывания Трампа и политика США — это разные вещи. Уверен, Путина не примут обратно в G7, а Крым не признают никогда российским.

Что вы думаете по поводу предстоящей встречи между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом?

— Он говорит постоянно о Крыме, поэтому, думаю, он повторит эту свою мысль. Думаю, он будет говорить что-то, чтобы понравиться Путину. Но не думаю, что он преуспеет в этом. Вообще, Крым — не очень хороший повод для спекуляций, поэтому, надеюсь, его советники подскажут, что говорить, а что — нет.

Каковы, по-вашему, перспективы санкций против России?

— Санкции точно останутся. Для их снятия требуется утверждение Конгресса США. А он никогда не согласится на это, пока Россия не уйдет с Донбасса и не вернет Крым.

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