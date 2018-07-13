С видом на море. Как Украина возрождает военно-морской флот

Строительство многофункционального корвета, который должен был войти в состав "москитного флота", оказалось под угрозой. Фокус разбирался, какими средствами после аннексии Крыма Украина располагает для защиты своих интересов на Черном море

Пресс-центр компании Smart Maritime Group (SMG), принадлежащей бизнесмену Вадиму Новинскому, заявил, что реализация государственной программы строительства корвета оказалась под угрозой. Связано это с тем, что предприятие "Черноморский судостроительный завод", входящее в состав SMG, объявлено банкротом. Решение об этом 3 июля принял Хозяйственный суд Николаевской области.

Корвет-призрак

Именно на ЧСЗ в 2011 году было начато строительство корвета проекта 58250 ("Владимир Великий"). Этот корабль по своим характеристикам больше подходит под категорию "малых фрегатов", поскольку он мог совершать походы на 4000 морских миль. То есть, его можно было использовать за пределами Черного моря. Корвет предполагалось вооружить артиллерийским, торпедным и ракетным вооружением, а также оснастить вертолетами.

Изначально головной корабль планировалось сдать в конце 2012 года, до 2021 года построить четыре таких корабля, а к 2026 — подготовить серию из 10-12 новейших корветов. Однако из-за недостатка финансирования сроки неоднократно переносились. Кроме того, без зарубежной кооперации Украина не в состоянии построить такой корабль, поскольку на территории нашей страны не производится большое количество комплектующих.

Например, это касается противокорабельных ракет (ПКР). Вариант сотрудничества с Россией отпал в связи с аннексией Крыма и началом войны на Донбассе, что еще больше затянуло реализацию программы. Пришлось остановиться на довольно "пестром" варианте, выбрав для вооружения французскую ПКР Exocet, 76-мм итальянское автоматическое орудие компании OTO Melara, 35-мм автоматические орудия швейцарской компании Oerlikon, а также торпеды MU90, созданные предприятиями Франции и Италии.

Провал программы строительства корвета наносит тяжелый удар по попыткам возродить украинские ВМС

В 2017 году Министерство обороны заявило о возобновлении строительства. Сроки завершения программы сдвинулись до 2028 года. За это время планировалось построить четыре корвета, а головной корабль спустить на воду в 2022 году. Кабинет министров также увеличил объемы финансирования – с 16,2 млрд до 31,9 млрд гривен.

В 2018 году на строительство корвета бюджет предусматривал выделение 1,36 млрд гривен, однако 5 июня командующий ВМС вице-адмирал Игорь Воронченко сообщил, что деньги так и не поступили. А в результате банкротства ЧСЗ реализация программы вообще "повисает в воздухе", поскольку построенный корпус головного корабля должен быть включен в ликвидационную массу для реализации имущества ЧСЗ.

"Москитный флот"

Военные пока отказываются от комментариев. Между тем, провал программы строительства корвета наносит тяжелый удар по попыткам возродить украинские ВМС, сильно поредевшие после российской аннексии Крыма.

По различным оценкам, вместе с полуостровом Украина лишилась около 80% своего флота. В частности, оккупантам достались подводная лодка "Запорожье", корветы "Луцк", "Хмельницкий" и "Тернополь", ракетный катер "Приднепровье", морские тральщики "Чернигов" и "Черкассы", противодиверсионный катер "Феодосия" и большой десантный корабль "Константин Ольшанский". Флагман ВМС – фрегат "Гетман Сагайдачный" – только по стечению обстоятельств не попал в "плен". В самом начале аннексии корабль возвращался из морского похода и не стал заходить в Севастополь.

В июне текущего года стало известно, что Украина разрабатывает стратегию развития военно-морских сил до 2035 года. По словам капитана I ранга Андрея Рыженко, заместителя начальника штаба командования ВМС по евроатлантической интеграции, некоторые элементы стратегии уже удалось воплотить в жизнь. "Прежде всего, это концепция "москитного" флота, которая предусматривает строительство или приобретение многофункциональных, скоростных, хорошо вооруженных катеров. В нашем распоряжении – малые бронированные артиллерийские катера, на подходе – десантно-штурмовые катера типа "Кентавр", а также принятие в состав флота американских катеров класса Island", – перечисляет Рыженко.

До 2020 года, украинский флот могут пополнить, как минимум, восемь новых кораблей, в том числе четыре "Гюрзы", два "Кентавра" и два американских катера, если процесс их передачи в Украину не сорвется

По его словам, эти корабли способны защитить интересы Украины в ближней морской зоне. Идея "москитного флота" не нова. О ней в 2015 году говорил тогдашний командующий ВМС вице-адмирал Сергей Гайдук. А в 2016 году Минобороны сообщило, что к 2020 году планируется спустить на воду до 30 малых кораблей, способных атаковать противника по принципу "волчьей стаи".

При этом еще в 2015 году были спущены на воду два малых бронированных артиллерийских катера (МБАК) "Гюрза-М", которые вошли в состав ВМС в 2016 году под названием "Аккерман" и "Бердянск". Катера этого типа вооружены боевым модулем, состоящим из 30-мм автоматического орудия, 30-мм автоматического гранатомета, 7,62-мм пулемета и двух противотанковых ракетных комплексов "Барьер" с лазерной системой наведения.

А в конце июня 2018 года командующий ВМС Игорь Воронченко заявил в интервью, что уже подписал акты о принятии в состав флота еще четырех МБАК "Гюрза-М": "Вышгород", "Кременчуг", "Лубны" и "Никополь".

До конца 2019 года ВМС рассчитывает поставить на вооружение два американских патрульных катера Island, вооруженных 25-мм автоматической артиллерийской установкой Bushmaster и двумя 12,7-мм пулеметами. Ранее США поставляли их в Грузию и Пакистан, а теперь готовы бесплатно передать их Украине. Во всяком случае, 15 июня в Украине завершилась конференция по определению основных условий контракта о передаче этих катеров, а в апреле 2018 года стало известно, что в Украине сформированы две команды моряков, которые должны выучить английский язык и пройти стажировку в США на катерах класса Island.

Воронченко также сообщил, что в ближайшее время будут спущены на воду два десантно-штурмовых катера "Кентавр". Они оснащены минно-торпедным вооружением, реактивной системой залпового огня, а также боевым модулем, состоящим из 12,7-мм пулемета и 30-мм либо 40-мм автоматического гранатомета. При этом "Кентавр" может перевозить десант численностью более 30 человек.

На подходе катера "Лань", которые планируется оснастить украинской крылатой ракетой "Нептун", способной поражать наземные и надводные цели на расстоянии до 300 км. Испытания "Нептуна" еще продолжаются, поэтому о сроках спуска на воду "Ланей" говорить пока рано. По словам эксперта по вопросам ОПК Максима Глущенко, стоимость одной "Лани" составляет до $50 млн.

Таким образом, до 2020 года, украинский флот могут пополнить, как минимум, восемь новых кораблей, в том числе четыре "Гюрзы", два "Кентавра" и два американских катера, если процесс их передачи в Украину не сорвется. С одной стороны, это плюс, а с другой стороны планы по созданию "москитного флота" из 30 малых кораблей, скорее всего, не будут реализованы даже наполовину. Срывается оснащение флота корветом, которое, по словам Рыженко и Воронченко, также является важным этапом реализации стратегии развития ВМС, да и темпы строительства малых кораблей оставляют желать лучшего. Все это говорит о том, что в ближайшие несколько лет Украине будет очень сложно закрыть "дыру" на Черном море, а также сдержать экспансию России в акватории Азовского моря.