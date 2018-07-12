Владельцы "евроблях" не выпускают депутатов из здания Рады

Автомобилисты скандируют "Позор" и "На работу"

Владельцы авто на еврономерах, протестующие у стен Рады, перекрыли выходы с территории парламента и не выпускают депутатов. Они призывают спикера Андрея Парубия продолжить заседание для выполнения их требований.

Об этом сообщает Укринформ.

В частности, протестующие перекрыли выходы через забор в сторону Европейской площади и улицы Шелковичной.

На сцене, установленной на площади Конституции, они призвали спикера продолжить заседание.

Протестующие скандируют "Позор" и "На работу". Они требуют от депутатов проголосовать законопроект о растаможивании "евроблях", хотя спикер уже закрыл заседание.

Также сообщается, что протестующие столпились у выхода из здания парламентских комитетов на улице Садовой.

Полиция не дает им заблокировать один выход, но сотрудники парламента не имеют возможности покинуть помещение.

Напомним, владельцы автомобилей на иностранной регистрации подали иск в суд с требованием, чтобы Кабинет министров Украины отменил свое постановление, согласно которому полиция получила полномочия контролировать сотрудников таможни.