Глава Укрпочты подал в отставку

Игорь Смелянский готов продлить контакт, если в нем будут приняты его условия

Игорь Смелянский принял решение не продлевать свой контракт с "Укрпоштой", которую он в данный момент возглавляет.

Об этом сам топ-менеджер заявил сегодня, 12 июля, журналистам, передает ЦТС.

Смелянский заявил, что готов продлить контакт, если в нем будут соблюдаться следующие условия: возможность формирования собственной команды на рыночных зарплатах, политическая независимость, возможность реализации шоковых реформ, четкая стратегия.

"Мне хочется верить, что все будет хорошо и мы продолжим реформы. Положительным я считаю то, что Кабмин решил одобрить мою кандидатуру на должность гендиректора", - сказал Смелянский.

Топ-менеджер подал заявление об отставке с датой до 31 августа. Он будет продолжать работать это время. 2 июля у него закончился контракт.

Напомним, Порошенко категорически против закрытия отделений Укрпочты в селах.