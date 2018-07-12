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Видео В Днепре произошел взрыв, есть жертвы

<span class="label red">Видео</span> В Днепре произошел взрыв, есть жертвы
Фото: ГСЧС

Один человек погиб на месте, еще один - скончался в больнице

12.07.18 199
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В четверг, 12 июля, в Днепре произошел взрыв в цеху, два человека погибли.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

Во время технологического процесса в электрической печи по плавлению специальных металлов произошел взрыв опасной смеси, уточнили в ведомстве.

Пожара не было, но взрыв разрушил кирпичную печь и металлический бункер над ней.

Один работник погиб на месте, еще один - скончался в больнице.

Напомним, под Киевом взорвалась АЗС: водитель забыл вытянуть заправочный пистолет.

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