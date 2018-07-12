В четверг, 12 июля, в Днепре произошел взрыв в цеху, два человека погибли.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.
Во время технологического процесса в электрической печи по плавлению специальных металлов произошел взрыв опасной смеси, уточнили в ведомстве.
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Пожара не было, но взрыв разрушил кирпичную печь и металлический бункер над ней.
Один работник погиб на месте, еще один - скончался в больнице.
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