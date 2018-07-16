Извини-подвинься. Почему Луценко хочет отстранить от работы прокурора по делам Майдана

С чего началось противостояние между генеральным прокурором Юрием Луценко и руководителем уже ликвидированного Департамента специальных расследований Сергеем Горбатюком и что стало причиной нового витка конфликта, разбирался Фокус

"Генеральный прокурор Юрий Луценко не имеет ничего общего с законом. Он его не просто не знает, он его не хочет знать. Он не пытается его соблюдать, его деятельность осуществляется в ручном режиме. Этих я хочу — привлекаю, этих хочу — не привлекаю. То, что там нет доказательств, для него второстепенное дело. Он совершил столько незаконных действий с признаками преступлений, что это является однозначным основанием для его отставки" — такое громкое заявление в адрес своего начальника сделал Сергей Горбатюк, руководитель Департамента специальных расследований, который занимается делами Майдана.

Война между Юрием Луценко и Сергеем Горбатюком длится уже несколько лет. Горбатюк систематически обвиняет генпрокурора в том, что тот препятствует его работе. Луценко в ответ заявляет, что недоволен результатами работы департамента, подконтрольного Горбатюку. Новый виток конфликта между прокурорами начался в конце июня, когда в СМИ появилась информация о планах ГПУ ликвидировать Департамент специальных расследований (ДСР). Луценко ссылался на закон, дескать, реорганизации ДСР требуют принятые изменения в закон о прокуратуре "без привязки к фамилиям руководителей".

Первым о предстоящей ликвидации департамента заявил народный депутат Мустафа Найем, подчеркнув, что закрытие ДСР непременно преподнесут под формальным соусом разделения функций прокуроров и следователей. На самом же деле о готовящейся "кончине" департамента, расследующего дела Майдана, Юрий Луценко заговорил сразу после того, как Горбатюк обнародовал информацию о подчинённых генпрокурора, которые якобы ведут переговоры с представителями окружения экс-президента Виктора Януковича.

Впрочем, пока официальных распоряжений о ликвидации, реорганизации и создании новых структурных подразделений в ГПУ нет.

Неудобный прокурор

Больше других предстоящего расформирования Департамента специальных расследований боятся семьи Небесной сотни. Их адвокаты считают, что в этом случае многие соратники Януковича избегут наказания. Роман Маселко, один из юристов организации "Адвокатская совещательная группа", объясняет, почему генпрокурор хочет отстранить Горбатюка от должности и разогнать его департамент.

ПО БУКВЕ ЗАКОНА. Юрий Луценко уверяет, что расформирование Департамента специальных расследований — требование закона о прокуратуре

"Горбатюка можно много критиковать, но он обладает очень редким для прокурора качеством — не только не выполняет незаконные указания, но и документирует их и противодействует им. Да ещё и публично об этом говорит. Он даже заявление о преступлении в отношении Луценко писал. Такая позиция создала центр действительно независимых прокуроров. Это больше всего бесит Луценко. Потому что он руководствуется теми же принципами, что и его предшественники: указание руководителя — выше закона", — говорит Маселко. По его мнению, "реорганизация" негативно скажется на расследовании преступлений против участников Революции достоинства, позволит похоронить многие важные эпизоды.

Его коллеги из Адвокатской совещательной группы даже написали Луценко открытое письмо, в котором "реорганизацию" ДСР назвали фактически "устранением неудобного и нелояльного подчинённого Горбатюка" с той целью, чтобы в дальнейшем иметь возможность "управлять в ручном режиме" ходом расследования дел против окружения экс-президента Виктора Януковича. Объяснение необходимости трансформации департамента законодательными изменениями они называют манипуляцией. "С момента создания департамента приказом того же генерального прокурора в 2016 году таких изменений в законодательстве не происходило. Наличие в составе ДСР одновременно и следственных отделов, и отделов процессуального руководства в полном объёме соответствовало законодательству Украины как в 2016 году, так и сейчас", — убеждены юристы.

С врагами жить

По одной из версий, если Юрий Луценко всё же подпишет приказ о ликвидации ДСР, то отдел процессуальных руководителей департамента Горбатюка присоединят к общему Департаменту процессуальных руководителей. Его возглавляет замгенпрокурора Юрий Столярчук. Планируется, что следователей ДСР переведут в состав Главного следственного управления, а действия самих следователей будет "курировать" другой заместитель Луценко — Анжела Стрижевская. Сам генпрокурор заявляет, что никто из прокуроров и следователей Департамента специальных расследований своих кресел не лишится. Единственным, кто потеряет должность, будет Сергей Горбатюк.

Похоже, что этот манёвр — громкая оплеуха Горбатюку за его недавнее обвинение в адрес Анжелы Стрижевской. Суть его сводится к тому, что в ноябре прошлого года в Израиле ни Стрижевская, ни её коллега Евгений Енин не имели законных оснований вести тайные переговоры с Эдуардом Ставицким, экс-министром энергетики времён президентства Януковича. К тому же оказалось, что на одной из встреч бывший министр через посредника якобы должен был передать Стрижевской $200 тыс., о чём ещё в начале июня в своём расследовании рассказали журналисты программы "Слідство Інфо". В ГПУ эту информацию опровергают и называют провокацией.

С другим заместителем Луценко, Юрием Столярчуком, которому прочат шефство над подчинёнными Горбатюка, у последнего открытая конфронтация. Например, в прошлом году Горбатюк получил выговор из-за конфликта с ним. Осенью 2017-го правозащитники обвинили Столярчука в том, что тот пытался замять уголовные дела по бывшему генпрокурору Виктору Пшонке и его сыну Артёму. С таким же заявлением выступил и Горбатюк, объяснив, что затягивание процесса по Пшонкам — во многом дело рук Столярчука. История завершилась тем, что последний пожаловался в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров на Горбатюка. Комиссия его поддержала и вынесла главе ДСР выговор. Пшонка же и его сын реального приговора в суде не получили.

План Б

ВНЕ СИСТЕМЫ. Сергей Горбатюк — один из немногих прокуроров высокого ранга, критикующих методы работы Юрия Луценко

Ещё одну версию реорганизации департамента, занимающегося делами Майдана, озвучивает сам Горбатюк. "Другой вариант — это назначить меня руководителем следственного подразделения, но при этом иметь влияние на прокуроров. А все решения, согласно нынешнему кодексу, принимаются именно прокурорами. Иначе говоря, вы там расследуйте, но если захотите кого-то привлечь, то уже мы будем решать, надо или не надо, и принимать соответствующие решения. То есть всё в ручном режиме", — заявил он в интервью "Громадському".

По мнению Романа Маселко, лишить Горбатюка полномочий хотят потому, что в реальных результатах и приговорах по делам Майдана генпрокурор не заинтересован. "Осудили Януковича, пятерых беркутовцев и двоих титушек — и хватит, — говорит адвокат. — Луценко готовит подчинённых к массовым незаконным действиям, а дела Майдана являются определённым предохранителем от таких действий. Генпрокурор начал использовать методы Пшонки по преследованию активистов. Например, скоро передадут в суд дело против трёх активистов Автомайдана, которые бросили в депутата Барну три яйца. Это дело активизировали после анонса поездки участников Автомайдана к дому Луценко в декабре. Активистам грозит от 4 до 7 лет. Следователи прямо говорят об указании со стороны ГПУ. А Горбатюк сейчас привлекает к ответственности прокуроров и следователей за то, что они ведут дело об этих яйцах".

Нулевая эффективность

То, что высшие эшелоны власти не заинтересованы в эффективном расследовании дел Майдана, передаче их в суд и получении реальных приговоров по ним, говорит Фокусу и Сергей Горбатюк. Одной из причин низкой результативности подконтрольного ему департамента он называет "отсутствие заинтересованности генпрокурора в расследовании преступлений среднего звена и сосредоточенности только на кейсах топ-чиновников — указания даются исключительно по поводу завершения дел по Януковичу и ещё нескольким его соратникам".

На сегодня из 143 человек, которым выдвинули обвинения в суде по преступлениям против участников Революции достоинства, приговоры есть только по 16. Из них обвинительных — 15.

По самым громким кейсам Майдана спустя четыре года реальных приговоров нет. Например, в деле о разгоне акции протеста в ночь на 30 ноября 2013-го по состоянию на 2 июля лишь закончили досудебное расследование и направили обвинительный акт по подозрению двух бывших командиров подразделения "Беркут". В деле о противостоянии 1 декабря на Банковой расследование до сих пор продолжается.

В деле о штурме протестной акции на Майдане в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года, когда погибли 17 человек, в суде находится восемь обвинительных актов против топ-чиновников и четырёх титушек. Также задержали двух подозреваемых в убийстве журналиста Виталия Веремия.

Вполне возможно, что такие черепашьи темпы расследования устраивают генпрокурора Юрия Луценко. Ведь дела Майдана — один из козырей, которыми время от времени можно хвастаться с высоких трибун. Именно поэтому вместо быстрой и эффективной работы ГПУ предпочитает медленно смаковать каждый отдельный приговор по этим делам.