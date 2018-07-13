На Донбассе ранены трое украинских военных

12 июля оккупанты 24 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в том числе из-тяжелого вооружения. Трое военнослужащих ООС ранены.



Об этом сообщается в сводке штаба ООС.



По данным разведки, двое оккупантов были уничтожены и трое ранены.



На луганском и горловском направлениях было тихо.

На попаснянском и светлодарском направлениях враг обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия защитников населенных пунктов Троицкое и Новолуганское.

На донецком направлении 8 раз боевики обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия украинские позиции в районах населенных пунктов Марьинка, Березовое, Авдеевка и Опытное.



На мариупольском направлении за прошедшие сутки снова было горячо. 14 раз российские наемники обстреливали наших защитников. Прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия велся по подразделениям возле населенных пунктов Водяное, Павлополь, Талаковка, Лебединское и Пищевик.



Кроме этого, враг впервые за шесть дней использовал запрещенные Минскими договоренностями 82-мм минометы и выпустил по защитникам Павлополя и Водяного 14 мин.



В течение текущих суток оккупанты 2 раза нарушили режим прекращения огня на донецком и мариупольском направлениях. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны позиции наших защитников возле Марьинки и Талаковки.

Отметим, 11 июля оккупанты 17 раз обстреливали позиции украинских военных на Донбассе.