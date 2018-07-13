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Главная » Страна » Фото Билборд с портретом убийцы первого лидера ОУН в Запорожье не простоял и суток

Фото Билборд с портретом убийцы первого лидера ОУН в Запорожье не простоял и суток

<span class="label red">Фото</span> Билборд с портретом убийцы первого лидера ОУН в Запорожье не простоял и суток
Фото: facebook.com/OleksaLebid

СБУ проводит проверку

13.07.18 237
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В четверг, 12 июля, на выезде из Хортицкого района Запорожья появился билборд с портретом агента НКВД Павла Судоплатова, который в 1938 году убил организатора и первого руководителя ОУН Евгения Коновальца. Об этом сообщил местный активист Александр Лебидь в Facebook.

Возле портрета была размещена надпись "111 лет. Борьба продолжается". 

"Запорожский областной совет, а скажите, борд с мордой агента КГБ Судоплатова, убившего лидера ОУН Коновальца и надписью "Борьба продолжается", - это нормально?" - возмутился Лебедь.

В управлении СБУ в Запорожской области сообщили, что проводят проверку по факту размещения в Запорожье скандального билбордов с изображением агента советских спецслужб, передает Радио Свобода.

"Устанавливаются правовые основания размещения, устанавливаем, кто заказчик, чей биг-борд. Проверка проводится. На ее основании будут приняты соответствующие меры", - сообщил представитель управления Сергей Левченко.

В ночь на 13 июля скандальный билборд сняли.

Павел Судоплатов — советский разведчик-диверсант. Родился в городе Мелитополь (Запорожская область) 7 июля 1907 года. Принимал непосредственное участие в разработке и выполнении громких политических убийств оппонентов сталинского режима и советской власти, в частности причастен к убийству Евгения Коновальца, участник покушения на Льва Троцкого и др.

Напомним, в Кривом Роге понизили в должности командира воинской части 3011 Национальной гвардии Вячеслава Мельника, бойцы которой прошли с красными флагами во время парада 22 февраля. 

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