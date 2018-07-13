Гройсман пообещал защитить "евробляхеров"

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал переговорить с руководством полиции, чтобы правоохранители не притесняли владельцев автомобилей на еврономерах до урегулирования спорных вопрос на законодательном уровне.

Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Украинская правда.

"Никаких репрессий быть не может... И поэтому я сегодня проведу разговор и с Национальной полицией, и с кем необходимо, чтобы до урегулирования законодательства никто не кошмарил людей в этом вопросе", - заявил премьер.

Гройсман также призвал владельцев "евроблях" не нарушать правила дорожного движения и действующее законодательство.

"Никаких репрессий не будет, мы вас защитим и не дадим в обиду. Но просим вас соблюдать закон, правила дорожного движения. И я глубоко убежден в том, что вопросов не будет", - добавил он.

Напомним, 11 июля владельцы автомобилей с иностранной регистрацией вышли на бессрочную акцию протеста.

Они требуют отменить постановление Кабинета министров №475, согласно которому украинские полицейские получили доступ к таможенной базе "Инспектор-2006", и внести в повестку дня Верховной Рады законопроекты №8487 и 8488, которые снижают акциз на растаможивание машин.