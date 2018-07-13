В поселке Затока (Одесская область) произошел пожар на базе отдыха "Кардинал".
Сообщение о возгорании в столовой базы отдыха поступило в 18.38 накануне, передает пресс-служба ГСЧС в пятницу, 13 июля.
Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что на кухне на втором этаже здания произошло возгорание деревянной стены.
Фото: Пресс-служба ГСЧС Украины
Пожар локализовали в 19.35, а в 19.55 полностью ликвидировали на площади 20 кв. м. С огнем боролись 15 спасателей с помощью четырех единиц спецтехники.
Ранее на базе отдыха в поселке Затока произошел взрыв, в результате чего ранен 27-летний мужчина.