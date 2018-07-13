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Фото В курортной Затоке горела база отдыха

<span class="label red">Фото</span> В курортной Затоке горела база отдыха
Фото: Пресс-служба ГСЧС Украины

С огнем боролись 15 спасателей

13.07.18 104
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В поселке Затока (Одесская область) произошел пожар на базе отдыха "Кардинал".

Сообщение о возгорании в столовой базы отдыха поступило в 18.38 накануне, передает пресс-служба ГСЧС в пятницу, 13 июля.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что на кухне на втором этаже здания произошло возгорание деревянной стены.

Фото: Пресс-служба ГСЧС Украины

Пожар локализовали в 19.35, а в 19.55 полностью ликвидировали на площади 20 кв. м. С огнем боролись 15 спасателей с помощью четырех единиц спецтехники.

Ранее на базе отдыха в поселке Затока произошел взрыв, в результате чего ранен 27-летний мужчина.

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