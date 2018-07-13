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Главная » Страна » Оккупанты приговорили "крымского диверсанта" Панова к 8 годам колонии
Освобождение заложников Кремля

Оккупанты приговорили "крымского диверсанта" Панова к 8 годам колонии

Оккупанты приговорили "крымского диверсанта" Панова к 8 годам колонии
Евгений Панов / Фото из открытых источников

Прокуратура просила для украинца наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет и шести месяцев

13.07.18 29
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13 июля "украинского диверсанта" Евгения Панова суд в аннексированном Крыму приговорил к 8 годам колонии строгого режима.

Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Прокуратура просила для украинца наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет и шести месяцев.

Защита Панова планирует обжаловать решение так называемого  Верховного суда Крыма.

Как сообщалось, 10 августа 2016 года в ФСБ России заявили, что предотвратили осуществление "терактов" в Крыму, которые якобы готовило Главное управление разведки Минобороны Украины. Как утверждали в российской спецслужбе, одним из организаторов запланированных терактов является задержанный Евгений Панов - житель Запорожской области, сотрудник ГУР МО Украины. 16 апреля 2018 года Панову зачитали обвинительный приговор по нескольким статьям: его обвиняют в "подготовке диверсии в Крыму в составе диверсионной группы".

Панов  был подвергнут зверским пыткам, в том числе с сексуальным подтекстом. Об этом сообщила адвокат Панова Ольга Динзе.

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