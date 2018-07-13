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Главная » Страна » Полиция задержала "Человека-паука", грабившего пункты выдачи кредитов

Полиция задержала "Человека-паука", грабившего пункты выдачи кредитов

Полиция задержала "Человека-паука", грабившего пункты выдачи кредитов
Кадр из фильма

Задержанного подозревают в серии ограблений 

13.07.18 110
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Полиция задержала в Киеве мужчину, который в масках "Человека-паука" и "Бэтмена" грабил различные кредитные учреждения. Об этом сообщает пресс-служба киевской прокуратуры в Facebook.

"С начала марта 2018 в Киеве неизвестным лицом было совершено ряд разбойных нападений на различные кредитные учреждения. Заходя в помещение, злоумышленник надевал детские маскарадные маски "Человека-паука", "Бэтмена" и, угрожая предметом, похожим на нож, требовал предоставить все деньги, которые находились в кассе", - говорится в сообщении.

Таким образом преступник завладел 32 тыс. грн.

Правоохранителям удалось установить личность злоумышленника и задержать его. В настоящее время установлена его причастность к 3 разбойным нападениям.

Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее в Киеве задержали злоумышленника, который подозревается в серии изнасилований и нападений на женщин.

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