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Главная » Страна » Савченко назначили государственного адвоката
Дело парламентских террористов

Савченко назначили государственного адвоката

Савченко назначили государственного адвоката
Надежда Савченко/Фото: LIGA.net

Защитник работает на бесплатной основе

13.07.18 392
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Шевченковский райсуд Киева назначил народному депутату Надежде Савченко бесплатного адвоката в связи с неявкой ее защитников на судебное заседание в пятницу, 13 июля, передает Укринформ.

"Назначить защитника Савченко Надежде Викторовне для проведения отдельных процессуальных действий и участия в рассмотрении ходатайства", - заявил судья Владимир Бугиль.

Он заметил, что постановление обжалованию на подлежит.

После этого судья объявил перерыв в заседании.

Отметим, в мае сообщалось, что Надежду Савченко в Апелляционном суде Киева представляют три бесплатных адвоката.

"Я до предварительного заседания написала следователю заявление на отказ от всех адвокатов именно с неспособностью оплачивать адвокатов. Мне назначили бесплатного адвоката. На данный момент есть еще два, которые согласились защищать меня бесплатно. Поэтому сейчас у меня три адвоката", - сказала Савченко.

Напомним, 22 марта Верховная Рада поддержала представление Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности с Надежды Савченко. 

23 марта Шевченковский районный суд Киева постановил взять ее под стражу на два месяца.  Ей инкриминируют взаимодействие с главарями боевиков "ДНР/ЛРН", сговор с руководителем Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном и подготовку теракта в Верховной Раде. Его целью, по версии Генпрокуратуры, было физическое уничтожение руководства государства и захват власти. 

Савченко признала, что причастна к вывозу оружия с оккупированных территорий и разговорам об организации терактов. Но назвала это собственной спецоперацией. 

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