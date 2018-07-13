Савченко назначили государственного адвоката

Шевченковский райсуд Киева назначил народному депутату Надежде Савченко бесплатного адвоката в связи с неявкой ее защитников на судебное заседание в пятницу, 13 июля, передает Укринформ.



"Назначить защитника Савченко Надежде Викторовне для проведения отдельных процессуальных действий и участия в рассмотрении ходатайства", - заявил судья Владимир Бугиль.

Он заметил, что постановление обжалованию на подлежит.



После этого судья объявил перерыв в заседании.

Отметим, в мае сообщалось, что Надежду Савченко в Апелляционном суде Киева представляют три бесплатных адвоката.

"Я до предварительного заседания написала следователю заявление на отказ от всех адвокатов именно с неспособностью оплачивать адвокатов. Мне назначили бесплатного адвоката. На данный момент есть еще два, которые согласились защищать меня бесплатно. Поэтому сейчас у меня три адвоката", - сказала Савченко.

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Напомним, 22 марта Верховная Рада поддержала представление Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности с Надежды Савченко.

23 марта Шевченковский районный суд Киева постановил взять ее под стражу на два месяца. Ей инкриминируют взаимодействие с главарями боевиков "ДНР/ЛРН", сговор с руководителем Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном и подготовку теракта в Верховной Раде. Его целью, по версии Генпрокуратуры, было физическое уничтожение руководства государства и захват власти.

Савченко признала, что причастна к вывозу оружия с оккупированных территорий и разговорам об организации терактов. Но назвала это собственной спецоперацией.