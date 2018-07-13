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Освобождение заложников Кремля

Видео Появилось первое за два года видео с Сенцовым

<span class="label red">Видео</span> Появилось первое за два года видео с Сенцовым
Фото: top.rbc.ru

Ролик был снят на 18-й день голодовки политзаключенного

13.07.18 71
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В Сети появились уникальные кадры, на которых можно увидеть украинского политзаключенного Олега Сенцова в российской колонии. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Видео было снято на 18 день голодовки Сенцова во время его телефонного разговора с экс-кандидатом в президенты РФ Ксенией Собчак и ее матерью - членом Совета Федерации РФ Людмилой Нарусовой.

"Здесь не санаторий, но цинги у меня нет. Не переживайте", - говорит Сенцов на видео.

Это видео тюремщики отдали российским СМИ, которые их потом опубликовали в интернете.

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных.

13 июля российская радиостанция Эхо Москвы опубликовала ходатайство матери режиссера Людмилы Сенцовой с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину о помиловании сына. 

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