Депутаты ушли на каникулы

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий объявил закрытой восьмую сессию VIII созыва Верховной Рады.
"Напоминаю, следующая неделя - работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях. Мы еще продолжаем работу. А восьмую сессию Верховной Рады Украины VIII созыва я объявляю закрытой. И пленарное заседание я объявляю закрытым", - сказал Парубий.
Согласно календарному плану следующая сессия откроется 4 сентября.
Напомним, в последний день работы Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №8487 о снижении стоимости растаможки автомобилей на европейских номерах.