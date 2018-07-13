На поддержку угольной отрасли Украины выделили 1,4 миллиарда

Народные депутаты проголосовали за изменения в госбюджет Украины на 2018 год, который предусматривает дополнительное выделение 1,4 миллиарда гривен на поддержку угольной отрасли страны.



За изменения в госбюджет на заседании проголосовал 261 депутат, передает ТСН.

Изначально авторы документа предлагали выделить 2,8 млрд грн дотаций, но в ходе рассмотрения сумма была уменьшена в 2 раза.

"Понимая, что сейчас тяжелая ситуация и дефицит бюджета, мы эту цифру уменьшили до 1,4 млрд грн", - заявил во время выступления народный депутат Михаил Боднар.



Средства планируется потратить на финансирование бюджетной программы "осуществление мероприятий по обеспечению отечественного производства угольной продукции и дальнейшего реформирования госсектора угольной промышленности", а именно: приобретение оборудования для очистных забоев; приобретение оборудования для проходческих забоев; приобретение стационарного оборудования; обеспечение фонда оплаты труда.

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Напомним, 5 июля под зданием Верховной Рады несколько сотен шахтеров требовали выделения на угольную промышленность дополнительных средств.