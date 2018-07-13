Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » На поддержку угольной отрасли Украины выделили 1,4 миллиарда

На поддержку угольной отрасли Украины выделили 1,4 миллиарда

На поддержку угольной отрасли Украины выделили 1,4 миллиарда
Фото: E-news.su

Изначально предлагалось выделить 2,8 млрд грн дотаций

13.07.18 21
000

Народные депутаты проголосовали за изменения в госбюджет Украины на 2018 год, который предусматривает дополнительное выделение 1,4 миллиарда гривен на поддержку угольной отрасли страны.

За изменения в госбюджет на заседании проголосовал 261 депутат, передает ТСН.

Изначально авторы документа предлагали выделить 2,8 млрд грн дотаций, но в ходе рассмотрения сумма была уменьшена в 2 раза.

"Понимая, что сейчас тяжелая ситуация и дефицит бюджета, мы эту цифру уменьшили до 1,4 млрд грн", - заявил во время выступления народный депутат Михаил Боднар.

Средства планируется потратить на финансирование бюджетной программы "осуществление мероприятий по обеспечению отечественного производства угольной продукции и дальнейшего реформирования госсектора угольной промышленности", а именно: приобретение оборудования для очистных забоев; приобретение оборудования для проходческих забоев; приобретение стационарного оборудования; обеспечение фонда оплаты труда.

Напомним, 5 июля под зданием Верховной Рады несколько сотен шахтеров требовали выделения на угольную промышленность дополнительных средств.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Украинским шахтерам должны более миллиона гривен, - ВолынецВ Киевэнерго пригрозили должникам арестом и продажей имуществаМинистр угольной промышленности пожаловался на пьяных шахтеров
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 5206
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 59549
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 7676
  4. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 10932
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 11751
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 16423
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 5496
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 21136
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 4530
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 10445
  1. Восстание "евробляхеров". Чего добиваются владельцы автомобилей на еврономерах 21141 / 24210
  2. В киевском метро объявили об изменении стоимости проезда 18231 / 20507
  3. Зона НАТО. Что изменил для Украины очередной саммит стран-участниц Североатлантического альянса 4260 / 4663
  4. Трамп провел переговоры с Порошенко, - СМИ 3634 / 4093
  5. Від зради до перемоги. Україна в пошуках супергероя 2962 / 3049
  6. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 2922 / 14365
  7. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 2226 / 3532
  8. С видом на море. Как Украина возрождает военно-морской флот 2101 / 2756
  9. Ученые выяснили, каким был последний ужин 5000-летней мумии 1632 / 2137
  10. Сделано в Китае. Палеонтологи нашли орудия труда возрастом 2 миллиона лет в Поднебесной 1465 / 1706
  1. Восстание "евробляхеров". Чего добиваются владельцы автомобилей на еврономерах 48 / 24210
  2. В киевском метро объявили об изменении стоимости проезда 29 / 20507
  3. Дело врачей. Зачем МОЗ создал ЧК 24 / 1452
  4. Від зради до перемоги. Україна в пошуках супергероя 22 / 3049
  5. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 15 / 3532
  6. Единственную в Украине школу кобзарей закрыли 15 / 635
  7. Зона НАТО. Что изменил для Украины очередной саммит стран-участниц Североатлантического альянса 12 / 4663
  8. Телеканал "Интер" обжалует штраф за концерт на 9 мая 6 / 361
  9. Украинцам запретили свободное использование зарплатных карт 6 / 45017
  10. Сделано в Китае. Палеонтологи нашли орудия труда возрастом 2 миллиона лет в Поднебесной 5 / 1706
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.