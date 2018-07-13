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Освобождение заложников Кремля

Письмо матери Сенцова не останется без внимания, - Кремль

Письмо матери Сенцова не останется без внимания, - Кремль
Олег Сенцов / www.colta.ru

У Путина не знают, поступило ли письмо в администрацию

13.07.18 29
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Письмо матери украинского политзаключенного Олега Сенцова к президенту России Владимиру Путину о помиловании "не останется без внимания", заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Об этом сообщает Известия.

Так, по словам Пескова, письмо матери Сенцова " будет рассмотрено" и "не останется без внимания". При этом, Песков отметил, что не знает, поступило ли уже в администрацию Путина соответствующее обращение.

"По нашим каналам мне неизвестно, что поступало такое обращение. Мы внимательно относимся к сообщениям СМИ, но воспринимать его как обращение не можем. Подождем, когда оно дойдет. Оно будет рассмотрено", — сказал он.

Вместе с тем чиновник обратил внимание, что обращения матери недостаточно для помилования, поскольку такие случаи в законе не прописаны и о помиловании должен просить сам Сенцов.

Напомним, мать режиссера Олега Сенцова, незаконно осужденного в России, обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании сына.

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