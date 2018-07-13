В Крыму фиксируется существенного ухудшение состояния растительности.



Об этом свидетельствуют данные космической съемки, передает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.



На сайте украинского министерства обнародовали данные, полученные с помощью спутниковых снимков, сделанные в 2016 и 2018 году, которые подтверждают существенное уменьшение растительности на полуострове.

2018 год Фото: mtot.gov.ua

"По данным дистанционного зондирования установлено, что в течение двух лет индекс NDVI, используемый для количественной оценки растительного покрова, в некоторых частях АР Крым снизился до самой низкой отметки 0,3. Всего в июне 2018 по сравнению с аналогичным периодом 2016, снижение значения общего индекса NDVI по территории АР Крым, составило - 23%", – говорится в сообщении.

2016 год

Фото: mtot.gov.ua

Общее снижение количества осадков в 2018 (по сравнению с предыдущими годами) также отрицательно повлияло на состояние растительности на полуострове



Отметим, в июне в Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах. 10 июля стало известно, что из-за засухи также пострадали Джанкойский и Ленинский районы.