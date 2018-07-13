Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Оккупанты отказали Балуху в условно-досрочном освобождении
Освобождение заложников Кремля

Оккупанты отказали Балуху в условно-досрочном освобождении

Оккупанты отказали Балуху в условно-досрочном освобождении
Фото: LIGA.net

Ранее местный "суд" приговорил украинца к 5 годам колонии общего режима

13.07.18 51
000

Оккупационный Железнодорожный районный "суд" Симферополя отказал украинскому активисту Владимиру Балуху в условно-досрочном освобождении по первому приговору. Об этом сообщает Крым.Реалии.

Соответствующее ходатайство подала адвокат украинца Ольга Динзе. В начале судебного заседания прокурор Денис Мышкин подал ходатайство о прекращении рассмотрения ходатайства по УДО по первому приговору, так как уже был вынесен новый приговор.

Судья Дмитрий Михайлов удовлетворил ходатайство прокурора.

Напомним, Владимира Балуха ФСБ России задержала 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

В августе 2017 года суд вынес приговор украинскому активисту - три года и семь месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере десяти тысяч рублей. Во время рассмотрения апелляционной жалобы приговор Балуху отменили. Дело отправили на повторное рассмотрение.

16 января подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей.

19 марта Балух объявил бессрочную голодовку в знак протеста против незаконного приговора по сфабрикованному против него уголовному делу.

6 декабря Балуху выдвинули обвинение по новой статье – якобы за дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Активиста обвиняют в якобы избиении начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко. Балух заявляет, что это Ткаченко напал на него. Прокуратура просила для украинца по этому делу 4 годалишения свободы в колонии общего режима. 

5 июля 2018 года Оккупационный "Раздольненский районный суд" в Крыму приговорил украинского активиста Владимира Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тысяч рублей (около 4 тыс. грн).

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Письмо матери Сенцова не останется без внимания, - КремльОккупанты приговорили "крымского диверсанта" Панова к 8 годам колонииМать Сенцова попросила Путина о помиловании сына
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 5206
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 59549
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 7676
  4. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 10932
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 11751
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 16423
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 5496
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 21135
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 4530
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 10445
  1. Восстание "евробляхеров". Чего добиваются владельцы автомобилей на еврономерах 21141 / 24210
  2. В киевском метро объявили об изменении стоимости проезда 18231 / 20506
  3. Зона НАТО. Что изменил для Украины очередной саммит стран-участниц Североатлантического альянса 4260 / 4663
  4. Трамп провел переговоры с Порошенко, - СМИ 3634 / 4093
  5. Від зради до перемоги. Україна в пошуках супергероя 2962 / 3048
  6. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 2922 / 14363
  7. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 2226 / 3529
  8. С видом на море. Как Украина возрождает военно-морской флот 2101 / 2755
  9. Ученые выяснили, каким был последний ужин 5000-летней мумии 1632 / 2136
  10. Сделано в Китае. Палеонтологи нашли орудия труда возрастом 2 миллиона лет в Поднебесной 1465 / 1706
  1. Восстание "евробляхеров". Чего добиваются владельцы автомобилей на еврономерах 48 / 24210
  2. В киевском метро объявили об изменении стоимости проезда 29 / 20506
  3. Дело врачей. Зачем МОЗ создал ЧК 24 / 1450
  4. Від зради до перемоги. Україна в пошуках супергероя 22 / 3048
  5. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 15 / 3529
  6. Единственную в Украине школу кобзарей закрыли 15 / 635
  7. Зона НАТО. Что изменил для Украины очередной саммит стран-участниц Североатлантического альянса 12 / 4663
  8. Телеканал "Интер" обжалует штраф за концерт на 9 мая 6 / 361
  9. Украинцам запретили свободное использование зарплатных карт 6 / 45017
  10. Сделано в Китае. Палеонтологи нашли орудия труда возрастом 2 миллиона лет в Поднебесной 5 / 1706
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.