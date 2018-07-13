Укрзализныця продает половину билетов на поезда через Интернет

С начала 2018 года через интернет-сервисы пассажиры приобрели более 14 млн билетов на поезда. Всего с начала внедрения услуги в режиме онлайн продано 70 млн билетов. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"Сейчас через электронные каналы клиенты Укрзализныци покупают около 50% билетов от общих продаж, тогда как еще в 2011 году, когда был введен оформления билетов через официальный сайт компании, этот показатель достигал лишь 1%", - говорится в сообщении.

Билеты в Интернете можно приобрести на все поезда внутреннего сообщения, кроме некоторых дополнительных. На дополнительные поезда и международные поезда, курсирующие в сообщении со странами СНГ, пассажиры в режиме онлайн могут оформить и оплатить проезд, после чего получат бланк заказа на электронную почту, и его необходимо обменять в железнодорожной кассе на обычный билет.

Также билеты через Интернет можно оформить на 31 региональный поезд и на международные поезда № 705 и № 715 Киев - Перемышль, № 751/752 Здолбунов - Холм, № 735/736 Одесса - Перемышль и № 753/754 Ковель - Холм.

При оформлении билетов через интернет пассажир может самостоятельно выбрать нужный поезд, тип вагона и место. Также пассажир может выбрать вагон с кондиционированием.

Напомним, Укрзализныця оборудовала 143 железнодорожные станции терминалами для оплаты картой, в том числе и станции курортных городов. 28 терминалов установлены на крупных станциях, 13 - на Юго-Западной железной дороге (филиал УЗ), 11 - на Донецкой, 18 - на Львовский, по 10 терминалов на Одесской и Южной и 53 - на Приднепровский.