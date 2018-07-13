Верховная Рада приняла почти 20 евроинтеграционных законов, - Парубий

Верховная Рада приняла почти 20 законов, необходимых для выполнения Соглашения о европейской интеграции. Об этом заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, закрывая восьмую сессию ВР, передает пресс-служба парламента.

Спикер отметил основные достижения работы парламента во время 8-й сессии. В частности, было принято 88 законов, 49 законопроектов - в первом чтении, 37 постановлений. В целом – более 150 позитивных решений.

"Сегодня можем утвердительно сказать, что Антикоррупционный суд создан в этом зале, этим парламентом. Принят масштабный закон о национальной безопасности, который начал реформы во всем секторе безопасности, который принят со всеми рекомендациями НАТО, и стал весомым шагом Украины к НАТО", - подчеркнул он.

Парубий напомнил, что из кадровых вопросов нынешней сессии решен вопрос с назначением состава Счетной палаты, определены вопросы Национального банка, решен вопрос Уполномоченного по правам человека, который долго не решался.

Глава ВР отметил, что вопрос кадрового обновления Центральной избирательной комиссии должен быть первым на следующей осенней сессии.

Парубий заверил, что Верховная Рада так же активно сможет работать и осенью, и весной, и следующей осенью.

Напомним, сегодня народные депутаты ушли на каникулы до 4 сентября.