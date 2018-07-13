Путин может рассмотреть вопрос помилования Сенцова через неделю, - адвокат

Адвокат украинского политзаключенного в России Олега Сенцова Дмитрий Динзе допускает, что ответ российской стороны на ходатайство матери украинца о помиловании ее сына могут огласить через неделю.

Об этом сообщает BBC News Украина.

Так, отвечая на вопрос издания о том, может ли российский президент помиловать Сенцова в связи с ходатайством матери, адвокат сказал: "Может, конечно".

По его словам, все зависит от мнения президента России Путина. "Если Песков (спикер президента РФ Дмитрий Песков ) сказал, что рассмотрят, то я думаю, могут и через неделю все решить", - сказал Динзе.

При этом, он назвал стабильным состояние здоровья Сенцова, который голодает уже более двух месяцев.

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"Эндокринолог ставит диагноз – состояние средней тяжести, а хирург говорит – состояние удовлетворительное", - говорит Динзе.

По его словам, украинец в основном лежит, ходит редко.

Напомним, Олег Сенцов содержится в российской колонии "Белый медведь" за полярным кругом в Ямало-Ненецком автономном округе. Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима.