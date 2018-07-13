В Сумской области разбился самолет

В пятницу, 13 июля, около села Николаевка Сумской области разбился одноместный самолет. Пилот погиб. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Самолет упал возле автодороги в селе около 10 часов утра. Пилот погиб на месте происшествия.
Предварительно установлено, что самолет обрабатывал поля кукурузы.
Причина аварии устанавливается, открыто уголовное производство по ст. 281 ч.3 "Нарушение правил воздушных полетов".
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Напомним, 11 июля в "Борисполе" совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании Anda Air, выполнявший рейс из Киева в Анталию. В двигатель самолета попала птица.