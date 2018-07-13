В Виннице задержан один из топ-налоговиков

Об этом проинформировал на своей странице в Facebook Генпрокурор Юрий Луценко.

"Совместно с СБУ задержали руководителя подразделения ГУ ГФС в Винницкой области и его пособника, которые требовали 0,5 млн грн с предпринимателя", - написал Луценко.

Пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган уточнила в Facebook, что чиновник был задержан при получении очередного транша взятки.



"Правоохранитель совместно с директором одной из коммерческих структур требовал от руководителя предприятия реального сектора экономики 0,5 млн грн за непрепятствование деятельности предприятия, решение вопроса о закрытии уголовного производства, которое касается деятельности этого предприятия. Вышеуказанные лица получили часть взятки в сумме $5 тыс. и 48 тыс. грн", - написала Сарган.

В рамках уголовного производства были проведены обыски, в ходе которых изъяты денежные средства, полученные как неправомерная выгода, и другие доказательства, подтверждающие противоправную деятельность чиновника.

Подозреваемые задержаны, им сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 ("Получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение") Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Напомним, чиновники Госпогранслужбы "погорели" на взятке.